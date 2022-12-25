Операция "Рождество": Минобороны Бельгии выпустило необычное поздравление с праздниками

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер и командующий сухопутных войск адмирал Мишель Хофман провели операцию "Рождество" в тренировочном центре коммандос в Марш-ле-Дам, таким необычным способом поздравив всех с праздниками.

Как пишет "Европейская правда", соответствующий ролик Людивин Дедондер разместила на своей странице в Facebook.

В ролике можно увидеть, как они вдвоем поднимаются в горы, переходят через подвесные мосты и спускаются по веревке, чтобы доставить солдатам подарки.

"Мы в Министерстве обороны всегда готовы оберегать вас, помогать и даже помогать святому Николаю раздавать подарки. В рамках наземной операции я перешла к действиям. Миссия выполнена! Как раз вовремя, чтобы поздравить вас с Рождеством Христовым и отпраздновать окончание года. Радуйтесь!". - написала Людивин Дедондер в своей заметке.

В частности, бельгийская министр продемонстрировала в ролике свою треккинговую обувь, намекая на недавний спор, который произошел между ней и представителем крайне правых Тео Франкеном. Последний упрекнул министра за то, что во время войны в Украине она выглядит легкомысленной, приезжая на работу в теннисных ботинках.

Дедондер тогда ответила ему: "Независимо от того, делаю ли я это в теннисных туфлях или на шпильках, важны действия". Ее поддержало большинство политиков, обвинив Франкена в сексизме.

В ролике министр была одета не только в спортивную обувь, но и в бельгийский армейский шлем и куртку.

Напомним, премьер-министр Великобритании Риши Сунак вместо провозглашения традиционного обращения накануне Рождества обнародовал ролик, в котором звонит нескольким британским госслужащим и благодарит за их работу.