Естонія, Литва й Польща закликали ЄС якнайшвидше ухвалити новий пакет санкцій проти РФ

Міністри з європейських справ Естонії, Литви й Польщі – Урмас Рейнсалу, Йовіта Нелюпшене і Шимон Шинковський вель Сенк – привітали запровадження Європейським Союзом граничної ціни на російську нафту, але водночас закликали до якнайшвидшого ухвалення дев’ятого пакета санкцій проти Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Обмеження цін на нафту – це лише частина нашої відповіді на російську агресію проти України. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну, позбавляючи Росію можливості фінансувати війну, що передбачає використання заморожених російських активів і введення ефективних санкцій", – йдеться у спільній заяві міністів.

"Ми вітаємо заяву президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн про якнайшвидшу підготовку наступного пакета санкцій проти Росії. Підтверджуємо важливість якнайшвидшого ухвалення дев'ятого пакета санкцій", – наголосили вони.

Як повідомлялося раніше, Європейська комісія готується в неділю почати консультації з країнами Європейського Союзу щодо нового, вже дев’ятого пакета санкцій проти Росії у зв’язку з її повномасштабним вторгненням в Україну.

Польща та країни Балтії, які надіслали свої проєкти обмежень до Комісії кілька тижнів тому, закликали до швидкої роботи над наступним пакетом.

Серед їхніх пропозицій є зокрема заборона на співпрацю в галузі ядерної енергетики, у технологічному секторі, заборона на експорт усіх безпілотників включно із цивільними та скорочення послуг. У список також увійшли заборона на ввезення діамантів з Росії та продаж нерухомості росіянам.

Деякі держави-члени ЄС раніше висловлювали невдоволення тим, що Єврокомісія відкладає подальші пропозиції щодо обмежень проти Росії – останній пакет санкцій було ухвалено два місяці тому.