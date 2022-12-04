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Эстония, Литва и Польша призвали ЕС как можно быстрее принять новый пакет санкций против РФ

Воскресенье, 4 декабря 2022, 11:22

Министры по европейским делам Эстонии, Литвы и Польши - Урмас Рейнсалу, Йовита Нелюпшене и Шимон Шинковский вель Сенк - приветствовали введение Европейским Союзом предельной цены на российскую нефть, но одновременно призвали к скорейшему принятию девятого пакета санкций против России.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Ограничение цен на нефть - это лишь часть нашего ответа на российскую агрессию против Украины. Мы должны продолжать поддерживать Украину, лишая Россию возможности финансировать войну, что предполагает использование замороженных российских активов и введение эффективных санкций", - говорится в совместном заявлении министров.

"Мы приветствуем заявление президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о скорейшей подготовке следующего пакета санкций против России. Подтверждаем важность скорейшего принятия девятого пакета санкций", - подчеркнули они.

Как сообщалось ранее, Европейская комиссия готовится в воскресенье начать консультации со странами Европейского Союза относительно нового, уже девятого пакета санкций против России в связи с ее полномасштабным вторжением в Украину.

Польша и страны Балтии, которые прислали свои проекты ограничений в Комиссию несколько недель назад, призвали к быстрой работе над следующим пакетом.

Среди их предложений есть в частности запрет на сотрудничество в области ядерной энергетики, в технологическом секторе, запрет на экспорт всех беспилотников включая гражданские и сокращение услуг. В список также вошли запрет на ввоз бриллиантов из России и продажа недвижимости россиянам.

Некоторые государства-члены ЕС ранее выражали недовольство тем, что Еврокомиссия откладывает дальнейшие предложения по ограничениям против России - последний пакет санкций был принят два месяца назад.

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