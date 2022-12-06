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До Польщі прибули перші південнокорейські танки і самохідні гаубиці

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Вівторок, 6 грудня 2022, 11:52

До Польщі доставили першу партію придбаного у Південної Кореї озброєння – до неї увійшли танки K2 Black Panther та самохідні гаубиці K9 Thunder.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство PAP.

Розвантаження техніки відбулося у порту Гдині у понеділок ввечері. У вівторок відбулася урочиста церемонія прийому озброєння, в якій взяли участь президент Анджей Дуда і міністр оборони Маріуш Блащак.

"Ми послідовно зміцнюємо Військо Польське. Ми дуже добре знаємо, що в наш час, коли йде війна, коли Росія намагається відновити свою імперію, саме добре оснащена армія Польщі є найкращим стримуючим аргументом проти агресора" - заявив Блащак у Гдині.

"Танки К2 та гаубиці К9 досягнуть північно-східної частини Польщі вже за кілька днів. Наступного року до Польщі прибудуть наступні зразки цієї техніки та реактивні системи залпового вогню К239 CHUNMOO" - додав він.

 

Міністр наголосив на швидкості доставки озброєння, оскільки переговори з південнокорейською стороною розпочалися у травні, у липні підписали контракти, а в грудні техніка вже прибула до Польщі.

"Це перша партія, наступного року будуть наступні поставки", - сказав Блащак.

У першій партії 10 танків і 24 самохідні гаубиці.

"Ми хочемо миру, тому готуємось до війни"  - заявив міністр.

Як повідомлялося, Польща уклала угоду з Південною Кореєю про закупівлю  180 танків K2 Black Panther виробництва Hyundai Rotem на суму близько $3,4 млрд, а також 212 самохідних гаубиць K9 Thunder виробництва Hanhwa Defense на суму близько $2,4 млрд.

Контракт також передбачає надання технічного та навчального пакету і боєприпасів до придбаної техніки.

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Польща

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