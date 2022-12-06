В Польшу прибыли первые южнокорейские танки и самоходные гаубицы

В Польшу доставили первую партию приобретенного у Южной Кореи вооружения - в нее вошли танки K2 Black Panther и самоходные гаубицы K9 Thunder.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство PAP.

Разгрузка техники состоялась в порту Гдыни в понедельник вечером. Во вторник состоялась торжественная церемония приема вооружения, в которой приняли участие президент Анджей Дуда и министр обороны Мариуш Блащак.

"Мы последовательно укрепляем Войско Польское. Мы очень хорошо знаем, что в наше время, когда идет война, когда Россия пытается восстановить свою империю, именно хорошо оснащенная армия Польши является лучшим сдерживающим аргументом против агрессора", - заявил Блащак в Гдыне.

"Танки К2 и гаубицы К9 достигнут северо-восточной части Польши уже через несколько дней. В следующем году в Польшу прибудут следующие образцы этой техники и реактивные системы залпового огня К239 CHUNMOO", - добавил он.

Министр отметил скорость доставки вооружения, поскольку переговоры с южнокорейской стороной начались в мае, в июле подписали контракты, а в декабре техника уже прибыла в Польшу.

"Это первая партия, в следующем году будут следующие поставки", - сказал Блащак.

В первой партии 10 танков и 24 самоходные гаубицы.

"Мы хотим мира, поэтому готовимся к войне", - заявил министр.

Как сообщалось, Польша заключила соглашение с Южной Кореей о закупке 180 танков K2 Black Panther производства Hyundai Rotem на сумму около $3,4 млрд, а также 212 самоходных гаубиц K9 Thunder производства Hanhwa Defense на сумму около $2,4 млрд.

Контракт также предусматривает предоставление технического и учебного пакета и боеприпасов к приобретенной технике.