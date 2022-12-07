Підтримка незалежності в Шотландії зросла до 56% – опитування

56% жителів Шотландії з тих, хто визначився зі своєю думкою, підтримали б проголошення країною незалежності, якби зараз був проведений відповідний референдум.

Такими є результати останнього опитування соціологічної фірми Ipsos, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PA Media.

35% респондентів сказали, що хотіли б проведення референдуму про незалежність Шотландії до кінця 2023 року, 26% сказали, що не хочуть повторного голосування взагалі, по 17% сказали, що між 2024 і 2026 роками або після 2026 року.

Якби зараз відбувалися вибори до парламенту Шотландії, то Шотландська національна партія, яка виступає за незалежність країни від Сполученого Королівства, отримала б 53% голосів. Це збігається з позицією лідерки ШНП і першої міністерки Шотландії Ніколи Стерджен, яка планує організувати майбутню передвиборчу кампанію довкола самого лише питання незалежності.

Водночас коли шотландців спитали про проблеми, які їх хвилюють найбільше, то незалежність опинилася лише на четвертому місці (23%) після проблем із системою охорони здоров’я (41%), зростанням вартості життя (28%) і освітою (23%).

Опитування Ipsos охопило 1065 повнолітніх шотландців і показало, що підтримка незалежності країни зросла після рішення Верховного суду Британії про те, що шотландський парламент не може самостійно оголосити про проведення другого референдуму.

Нагадаємо, у червні Нікола Стерджен заявила про намір провести другий референдум про вихід Шотландії зі складу Сполученого Королівства 19 жовтня 2023 року.

Уряд Великої Британії стверджував, що не дозволить провести новий референдум, посилаючись на результати 2014 року й апелюючи до того, що голосування, здійснене без схвалення Лондона, не буде юридично обов'язковим.

Навіть якби референдум відбувся, як запропоновано, більшість голосів сама по собі не зробить Шотландію незалежною від решти Великої Британії.

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