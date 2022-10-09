Лідерка Шотландії розповіла, що робитиме в разі відмови провести референдум про незалежність

Перша прем’єр-міністерка Шотландії Нікола Стерджен вважає, що країна за будь-якого розвитку подій може стати незалежною від Сполученого Королівства, навіть якщо їй не дозволять провести другий референдум.

Як передає "Європейська правда", про це Стерджен заявила в інтерв’ю BBC.

Як відомо, Верховний суд Великої Британії розгляне питання про проведення другого референдуму про незалежність Шотландії 11 і 12 жовтня. "Почекаймо на рішення суду. Я впевнена в тому, що Шотландія буде незалежною", – сказала вона у відповідь на питання, як Шотландія планує проводити референдум.

Водночас Стерджен пообіцяла, що в разі негативного рішення Верховного суду Британії її Шотландська національна партія братиме участь у наступних загальнонаціональних виборах виключно з обіцянкою провести другий референдум, що стане "де факто" референдумом.

"Це не те, чому я віддаю перевагу. Якщо шлях, яким це питання було б правильно розглянути й вирішити, а саме законний конституційний референдум, буде заблоковано, то вибір простий: ми віддамо це на відкуп народу на виборах або ж зрікаємось шотландської демократії – і хочу запевнити, що я ніколи не зречусь шотландської демократії", – наголосила перша прем’єрка Шотландії.

У червні Нікола Стерджен заявила про намір провести другий референдум про вихід країни зі складу Сполученого Королівства 19 жовтня 2023 року.

Уряд Великої Британії стверджував, що не дозволить провести новий референдум, посилаючись на результати 2014 року й апелюючи до того, що голосування, здійснене без схвалення Лондона, не буде юридично обов'язковим.

Навіть якщо референдум відбудеться, як запропоновано, більшість голосів сама по собі не зробить Шотландію незалежною від решти Великої Британії.

Сама Стерджен говорила, що для здобуття незалежності Шотландією шотландський і британський парламенти повинні ухвалити відповідне законодавство.

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