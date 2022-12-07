Поддержка независимости в Шотландии выросла до 56% - опрос

56% жителей Шотландии из тех, кто определился со своим мнением, поддержали бы провозглашение страной независимости, если бы сейчас был проведен соответствующий референдум.

Таковы результаты последнего опроса социологической фирмы Ipsos, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PA Media.

35% респондентов сказали, что хотели бы проведения референдума о независимости Шотландии до конца 2023 года, 26% сказали, что не хотят повторного голосования вообще, по 17% сказали, что между 2024 и 2026 годами или после 2026 года.

Если бы сейчас проходили выборы в парламент Шотландии, то Шотландская национальная партия, которая выступает за независимость страны от Соединенного Королевства, получила бы 53% голосов. Это совпадает с позицией лидера ШНП и первого министра Шотландии Николы Стерджен, которая планирует организовать будущую предвыборную кампанию вокруг одного лишь вопроса независимости.

В то же время когда шотландцев спросили о проблемах, которые их волнуют больше всего, то независимость оказалась лишь на четвертом месте (23%) после проблем с системой здравоохранения (41%), ростом стоимости жизни (28%) и образованием (23%).

Опрос Ipsos охватил 1065 совершеннолетних шотландцев и показал, что поддержка независимости страны выросла после решения Верховного суда Британии о том, что шотландский парламент не может самостоятельно объявить о проведении второго референдума.

Напомним, в июне Никола Стерджен заявила о намерении провести второй референдум о выходе Шотландии из состава Соединенного Королевства 19 октября 2023 года.

Правительство Великобритании утверждало, что не позволит провести новый референдум, ссылаясь на результаты 2014 года и апеллируя к тому, что голосование, проведенное без одобрения Лондона, не будет юридически обязательным.

Даже если бы референдум состоялся, как предложено, большинство голосов само по себе не сделает Шотландию независимой от остальной Великобритании.

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