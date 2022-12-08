ЄС засудив першу страту з початку антиурядових протестів в Ірані

Європейський Союз "найрішучішим чином" засудив страту в Ірані 23-річного Мохсена Шекарі, який був заарештований і засуджений до смертної кари у зв'язку з антиурядовими протестами, які тривають останні кілька місяців.

Про це йдеться в заяві Європейської служби зовнішніх справ, повідомляє "Європейська правда".

У ній ЄС закликав іранську владу утримуватися від застосування смертної кари зараз і в майбутньому, а також утриматися від "неприйнятної практики використання примусових та публічних зізнань" для встановлення фактів інкримінованих злочинів.

"Вкрай важливо, щоб іранська влада дотримувалася прав обвинувачених на належну правову процедуру та гарантувала, що ті, хто перебуває під будь-якою формою затримання або ув'язнення, не зазнають жодних форм неналежного поводження", – йдеться в заяві.

Зовнішньополітичне відомство ЄС нагадало, що Іран зобов’язався дотримуватися положень Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, зокрема поваги до права на свободу вираження поглядів і мирних зібрань.

"Смертна кара є жорстоким і нелюдським покаранням, яке не діє як фактор стримування злочинності та є неприйнятним запереченням людської гідності та недоторканності. Крім того, це остаточне покарання, яке робить можливі судові помилки незворотними", – додало воно.

Іранські державні ЗМІ раніше в четвер повідомили про повішення 23-річного чоловіка, засудженого за нібито поранення ножем охоронця й блокування вулиці в Тегерані під час антиурядових протестів.

Вони, нагадаємо, спалахнули 16 вересня через смерть 22-річної Махси Аміні, затриманої поліцією моралі за нібито неправильне носіння хіджабу. За місяць протестів загинули щонайменш десятки людей, у тому числі неповнолітні дівчата. Деякі правозахисні організації нарахували вже сотні загиблих.

Правозахисна організація Amnesty International стверджує, що іранська влада домагається смертної кари щонайменше для 21 людини. Раніше в ООН повідомили, що кількість страт в Ірані до вересня 2022-го перевищила 400 вперше за п'ять років.