ЕС осудил первую казнь с начала антиправительственных протестов в Иране

Европейский Союз "самым решительным образом" осудил казнь в Иране 23-летнего Мохсена Шекари, который был арестован и приговорен к смертной казни в связи с антиправительственными протестами, которые продолжаются последние несколько месяцев.

Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних дел, сообщает "Европейская правда".

В нем ЕС призвал иранские власти воздерживаться от применения смертной казни сейчас и в будущем, а также воздержаться от "неприемлемой практики использования принудительных и публичных признаний" для установления фактов инкриминируемых преступлений.

"Крайне важно, чтобы иранские власти соблюдали права обвиняемых на надлежащую правовую процедуру и гарантировали, что те, кто находится под любой формой задержания или заключения, не подвергаются никаким формам ненадлежащего обращения", - говорится в заявлении.

Внешнеполитическое ведомство ЕС напомнило, что Иран обязался соблюдать положения Международного пакта о гражданских и политических правах, в частности уважения к праву на свободу выражения мнений и мирных собраний.

"Смертная казнь является жестоким и бесчеловечным наказанием, которое не действует как фактор сдерживания преступности и является неприемлемым отрицанием человеческого достоинства и неприкосновенности. Кроме того, это окончательное наказание, которое делает возможные судебные ошибки необратимыми", - добавило оно.

Иранские государственные СМИ ранее в четверг сообщили о повешении 23-летнего мужчины, осужденного за якобы ранение ножом охранника и блокирование улицы в Тегеране во время антиправительственных протестов.

Они, напомним, вспыхнули 16 сентября из-за смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией морали за якобы неправильное ношение хиджаба. За месяц протестов погибли по меньшей мере десятки людей, в том числе несовершеннолетние девушки. Некоторые правозащитные организации насчитали уже сотни погибших.

Правозащитная организация Amnesty International утверждает, что иранские власти добиваются смертной казни по меньшей мере для 21 человека. Ранее в ООН сообщили, что количество казней в Иране к сентябрю 2022-го превысило 400 впервые за пять лет.