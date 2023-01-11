У Молдові заявили, що виконали майже половину вимог для подальшого руху в ЄС

За словами молдовської президентки Маї Санду, Молдова виконала 16 із 35 заходів, які необхідно було здійснити до кінця 2022 року для просування процесу інтерграції в Європейський Союз, ще дев’ять – перебувають на стадії завершення.

Про це Санду сказала в середу під час зустрічі з членами Національної комісії з європейської інтеграції Молдови, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Серед завершених заходів президентка Молдови назвала ухвалення парламентом нового Кодексу про вибори, який набув чинності 1 січня, та урядове Положення про держзакупівлі невеликої вартості.

Серед заходів, які перебувають на стадії завершення, – позачергове оцінювання кандидатів до Вищої ради магістратури та Вищої ради прокурорів Молдови, встановлення чітких компетенцій Антикорупційної прокуратури та Національного центру по боротьбі з корупцією. Також на стадії завершення перебуває і пакет законопроєктів, які позбавлять політику, економіку та сферу ЗМІ від впливу олігархів.

Президентка Молдови закликала завершити решту євроінтеграційних заходів до кінця березня 2023 року. "Європейська інтеграція – це проєкт нашої країни, який забезпечить мир, сприятиме економічній модернізації країни і підвищить рівень життя людей. Це проєкт, у який ми всі можемо і повинні зробити свій внесок", – пояснила вона.

У червні 2022 року Європейська комісія рекомендувала надати Молдові статус кандидата за умови, що буде зроблено певні кроки. Зокрема, Молдова має завершити основні кроки нещодавно розпочатої комплексної реформи системи правосуддя, усунути недоліки, виявлені ОБСЄ і Венеційською комісією в галузі правосуддя.

Також Молдова має виконати зобов'язання по боротьбі з корупцією на всіх рівнях, вживши рішучих заходів ефективного розслідування справ. Також необхідно здійснити "деолігархізацію", усунувши надмірний вплив корисливих інтересів на економічне, політичне і суспільне життя, завершити реформу управління державними фінансами, посилити захист прав людини, особливо вразливих груп.

Нагадаємо, українці підтримують виконання вимог європейських інституцій для прискорення вступу України до Європейського Союзу. Європейський Союз на прохання України погодився зробити ранню оцінку семи рекомендацій, яка очікується вже навесні 2023 року.

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