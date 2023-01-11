В Молдове заявили, что выполнили почти половину требований для дальнейшего движения в ЕС

По словам молдавского президента Майи Санду, Молдова выполнила 16 из 35 мероприятий, которые необходимо было осуществить до конца 2022 года для продвижения процесса интерграции в Европейский Союз, еще девять - находятся на стадии завершения.

Об этом Санду сказала в среду во время встречи с членами Национальной комиссии по европейской интеграции Молдовы, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Среди завершенных мероприятий президент Молдовы назвала принятие парламентом нового Кодекса о выборах, который вступил в силу 1 января, и правительственное Положение о госзакупках небольшой стоимости.

Среди мероприятий, которые находятся на стадии завершения, - внеочередное оценивание кандидатов в Высший совет магистратуры и Высший совет прокуроров Молдовы, установление четких компетенций Антикоррупционной прокуратуры и Национального центра по борьбе с коррупцией. Также на стадии завершения находится и пакет законопроектов, которые избавят политику, экономику и сферу СМИ от влияния олигархов.

Президент Молдовы призвала завершить остальные евроинтеграционные мероприятия до конца марта 2023 года. "Европейская интеграция - это проект нашей страны, который обеспечит мир, будет способствовать экономической модернизации страны и повысит уровень жизни людей. Это проект, в который мы все можем и должны внести свой вклад", - пояснила она.

В июне 2022 года Европейская комиссия рекомендовала предоставить Молдове статус кандидата при условии, что будут сделаны определенные шаги. В частности, Молдова должна завершить основные шаги недавно начатой комплексной реформы системы правосудия, устранить недостатки, выявленные ОБСЕ и Венецианской комиссией в области правосудия.

Также Молдова должна выполнить обязательства по борьбе с коррупцией на всех уровнях, приняв решительные меры эффективного расследования дел. Также необходимо осуществить "деолигархизацию", устранив чрезмерное влияние корыстных интересов на экономическую, политическую и общественную жизнь, завершить реформу управления государственными финансами, усилить защиту прав человека, особенно уязвимых групп.

Напомним, украинцы поддерживают выполнение требований европейских институций для ускорения вступления Украины в Европейский Союз. Европейский Союз по просьбе Украины согласился сделать раннюю оценку семи рекомендаций, которая ожидается уже весной 2023 года.

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