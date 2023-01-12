Прем’єр Норвегії підтримав ідею глибшої оборонної інтеграції зі Швецією і Фінляндією

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре готовий розглянути можливість більшої інтеграції оборони Швеції, Фінляндії та Норвегії після вступу двох країн НАТО.

Про це пише норвезька газета VG.no, повідомляє "Європейська правда".

У неділю експрем’єрка Швеції і глава соціал-демократів Магдалена Андерссон представила партійну пропозицію своєї та Робітничої партії щодо створення комісії з оборони країн Північної Європи, коли Швеція та Фінляндія стануть членами НАТО. Андерссон зазначила, що така комісія мала б бути затверджена парламентами країн.

"Більш тісна співпраця може призвести до зміцнення скандинавського регіону в рамках сильнішого НАТО. Ми хочемо спільного звіту з інструкціями, за якими можуть стояти країни: що потрібно, щоб захистити нас від того, що може загрожувати нашим країнам, і як ми можемо спільно використовувати наші військові та цивільні ресурси", – сказала Андерссон на конференції з безпеки у Швеції.

Норвезький прем'єр-міністр погодився зі шведською політикинею.

"Я згоден з метою, яку висловила Магдалена Андерссон. Вона була прем’єр-міністром, коли прем’єр-міністри країн Північної Європи зібралися у мене в серпні і доручили міністрам закордонних справ, міністрам оборони та начальникам оборони розглянути можливості, які відкриває членство Швеції та Фінляндії в НАТО. Ця робота ведеться", - сказав Стьоре.

За його словами, для країн Скандинавії у спільному членстві в НАТО важливим є бути інтегрованою частиною Альянсу.

Сигнал Стьоре ґрунтується на спільному плані, який глави міністерств оборони Норвегії, Данії, Швеції та Фінляндії передали своїм урядам минулої осені, про те, як держави можуть координувати свою оборону, коли всі чотири країни будуть у складі НАТО.

Нагадаємо, що дві країни НАТО - Туреччина та Угорщина - досі не ратифікували заявку Фінляндії та Швеції на вступ в НАТО. Будапешт обіцяє зробити це у січні, тоді як Анкара не визначила часових рамок і вимагає низки поступок.

Днями прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що Стокгольм не може виконати тих вимог, які Анкара висуває умовою для розблокування вступу Швеції і Фінляндії до НАТО.

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