Премьер Норвегии поддержал идею более глубокой оборонной интеграции со Швецией и Финляндией

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре готов рассмотреть возможность большей интеграции обороны Швеции, Финляндии и Норвегии после вступления двух стран НАТО.

Об этом пишет норвежская газета VG.no, сообщает "Европейская правда".

В воскресенье экс-премьер Швеции и глава социал-демократов Магдалена Андерссон представила партийное предложение своей и Рабочей партии по созданию комиссии по обороне стран Северной Европы, когда Швеция и Финляндия станут членами НАТО. Андерссон отметила, что такая комиссия должна быть утверждена парламентами стран.

"Более тесное сотрудничество может привести к укреплению скандинавского региона в рамках более сильного НАТО. Мы хотим совместного отчета с инструкциями, за которыми могут стоять страны: что нужно, чтобы защитить нас от того, что может угрожать нашим странам, и как мы можем совместно использовать наши военные и гражданские ресурсы", - сказала Андерссон на конференции по безопасности в Швеции.

Норвежский премьер-министр согласился со шведским политиком.

"Я согласен с целью, которую выразила Магдалена Андерссон. Она была премьер-министром, когда премьер-министры стран Северной Европы собрались у меня в августе и поручили министрам иностранных дел, министрам обороны и начальникам обороны рассмотреть возможности, которые открывает членство Швеции и Финляндии в НАТО. Эта работа ведется", - сказал Стьоре.

По его словам, для стран Скандинавии в совместном членстве в НАТО важным является быть интегрированной частью Альянса.

Сигнал Стьоре основывается на совместном плане, который главы министерств обороны Норвегии, Дании, Швеции и Финляндии передали своим правительствам прошлой осенью, о том, как государства могут координировать свою оборону, когда все четыре страны будут в составе НАТО.

Напомним, что две страны НАТО - Турция и Венгрия - до сих пор не ратифицировали заявку Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Будапешт обещает сделать это в январе, тогда как Анкара не определила временных рамок и требует ряда уступок.

На днях премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Стокгольм не может выполнить тех требований, которые Анкара выдвигает условием для разблокирования вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Читайте также: Шантаж "террористами": даст ли Эрдоган разрешение на вступление в НАТО Швеции и Финляндии







