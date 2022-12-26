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Столтенберг впевнений, що Швеція і Фінляндія незабаром стануть членами НАТО

Понеділок, 26 грудня 2022, 13:21

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив упевненість, що Швеція і Фінляндія офіційно стануть членами альянсу в новому році.

Про це пише Kurier, повідомляє "Європейська правда".

Столтенберг не став говорити, коли саме це станеться, але він "абсолютно впевнений", що процес ратифікації буде завершено в найближчому майбутньому.

Генсек НАТО дав зрозуміти, що він не очікує, що Туреччина ще довго блокуватиме процес прийому двох країн.

Туреччина відмовляється погоджуватися на вступ Фінляндії та Швеції до НАТО. Турецьке керівництво виправдовує свою позицію тим, що ці дві держави нібито підтримують "терористичні організації", такі як заборонена Курдська робоча партія PKK.

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Швеція Фінляндія Розширення НАТО

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