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Британія ввела санкції проти генпрокурора Ірану

Субота, 14 січня 2023, 15:52

Велика Британія запровадила санкції проти генерального прокурора Ірану через страту британсько-іранського громадянина Алірези Акбарі попри заклики Лондона не робити цього.

Про це повідомив глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі, пише "Європейська правда".

"Сьогоднішні санкції проти нього підкреслюють нашу огиду до страти Алірези Акбарі. Генеральний прокурор стоїть в центрі застосування смертної кари в Ірані. Ми притягаємо режим до відповідальності за його жахливі порушення прав людини", - написав Клеверлі у своєму Twitter.

Британія в суботу засудила страту в Ірані британсько-іранського громадянина Алірези Акбарі та заявила, що цей акт не залишиться безкарним.

Акбарі, колишній заступник міністра оборони Ірану, був заарештований у 2019 році та засуджений за шпигунство на користь Британії, яке він заперечував.

На початку цього тижня Іран опублікував відео Акбарі, яке демонструє вимушені зізнання. Міністерство розвідки країни описало британсько-іранського громадянина як "одного з найважливіших агентів британської розвідки в Ірані". 

BBC Persian у середу опублікувало аудіопослання Акбарі, у якому він сказав, що його катували та змусили зізнатися на камеру у злочинах, яких він не скоював.

Іран виніс десятки смертних вироків у рамках придушення акцій протесту, стративши щонайменше чотирьох людей.

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Велика Британія Іран

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