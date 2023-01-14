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Великобритания ввела санкции против генпрокурора Ирана 

Суббота, 14 января 2023, 15:52

Великобритания ввела санкции против генерального прокурора Ирана из-за казни британско-иранского гражданина Алирезы Акбари несмотря на призывы Лондона не делать этого.

Об этом сообщил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, пишет "Европейская правда".

"Сегодняшние санкции против него подчеркивают наше отвращение к казни Алирезы Акбари. Генеральный прокурор стоит в центре применения смертной казни в Иране. Мы привлекаем режим к ответственности за его ужасные нарушения прав человека", - написал Клеверли в своем Twitter.

Великобритания в субботу осудила казнь в Иране британско-иранского гражданина Алирезы Акбари и заявила, что этот акт не останется безнаказанным.

Акбари, бывший заместитель министра обороны Ирана, был арестован в 2019 году и осужден за шпионаж в пользу Британии, который он отрицал.

В начале этой недели Иран опубликовал видео Акбари, которое демонстрирует вынужденные признания. Министерство разведки страны описало британско-иранского гражданина как "одного из важнейших агентов британской разведки в Иране". 

BBC Persian в среду опубликовало аудиопослание Акбари, в котором он сказал, что его пытали и заставили признаться на камеру в преступлениях, которых он не совершал.

Иран вынес десятки смертных приговоров в рамках подавления акций протеста, казнив по меньшей мере четырех человек.

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Великобритания Иран

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