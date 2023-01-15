Речник Ердогана: час для ратифікації вступу Швеції і Фінляндії в НАТО спливає

У Туреччини закінчується час для ратифікації заявок на членство в НАТО від Швеції і Фінляндії до проведення виборів, які очікуються в травні.

Про це заявив речник турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана Ібрагім Калин, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Він заявив, що ратифікація Туреччиною заявок країн залежить від того, наскільки швидко Стокгольм виконає обіцянки по боротьбі з тероризмом, зроблені в рамках угоди з Анкарою, попередивши, що це може зайняти місяці.

"Стокгольм повністю відданий виконанню угоди, яка була підписана в минулому році в Мадриді, але країні потрібно ще шість місяців, щоб написати нові закони, які дозволять судовій системі застосовувати нові визначення тероризму", - сказав Калин на пресконференції в Стамбулі.

Разом з Фінляндією Швеція підписала в минулому році угоду з Туреччиною, спрямовану на подолання заперечень Анкари проти їх заявок на вступ до НАТО, які були подані в травні минулого року і вимагають схвалення всіх 30 країн-членів Альянсу.

Анкара заявила, що Швеція повинна зайняти більш чітку позицію проти тих, кого вона вважає терористами, в основному курдських бойовиків і організації, яку вона звинувачує в спробі перевороту в 2016 році.

Парламент Туреччини має ратифікувати рішення Анкари щодо членства двох північних країн, причому голосування по обох питаннях очікується одночасно.

Калин сказав, що шведський уряд повинен надіслати чіткий сигнал "терористичним організаціям, що Швеція більше не є для них безпечним притулком і що вони не зможуть збирати гроші, вербувати членів і займатися іншою діяльністю".

"У нас є питання часу, якщо вони хочуть приєднатися до НАТО до саміту Альянсу", - додав Калин, маючи на увазі президентські і парламентські вибори в Туреччині, які очікуються в травні.

"Враховуючи, що парламент піде на канікули за деякий час до виборів, ви маєте 2-2,5 місяці, щоб зробити все це", - сказав він.

Нагадаємо, спікер парламенту Туреччини скасував запрошення своєму шведському колезі Андреасу Норлену відвідати Анкару наступного тижня після "повішення" у Стокгольмі манекена президента Туреччини Ердогана.