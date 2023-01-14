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Туреччина скасувала запрошення спікеру парламенту Швеції після "повішення" опудала Ердогана

Субота, 14 січня 2023, 11:23

Спікер парламенту Туреччини скасував запрошення своєму шведському колезі Андреасу Норлену відвідати Анкару наступного тижня після "повішення" у Стокгольмі манекена президента Туреччини Ердогана.

Про це повідомило Sveriges Radio, пише "Європейська правда".

Норлен планував поїздку зі своїм фінським колегою Матті Ванханеном. Через відкликання запрошення шведському політику візит Ванханена також скасований.

"У нас була запланована спільна поїздка на шведському урядовому літаку, тому технічно мій візит неможливий", - цитує коментар Ванханена Yle.

У середу організація "Комітет Рожави" виклала фото й відео акції біля мерії Стокгольма з опудалом Ердогана, повішеним за ноги. "Комітет Рожави" називає себе "мережею солідарності і обміну з революційним рухом по всьому Курдистану". Турецькі ЗМІ називають їх прихильниками Робітничої партії Курдистану, визнаної Анкарою терористичною організацією.

Турецька прокуратура відкрила кримінальну справу через інцидент у Стокгольмі, а посла Швеції викликали в МЗС Туреччини.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив у п'ятницю телеканалу TV4, що цей акт був "надзвичайно серйозним" і він вважає його саботажем проти заявки на вступ до НАТО. 

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Туреччина Швеція Розширення НАТО Фінляндія

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