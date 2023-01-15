Представитель Эрдогана: время для ратификации вступления Швеции и Финляндии в НАТО истекает

У Турции заканчивается время для ратификации заявок на членство в НАТО от Швеции и Финляндии до проведения выборов, которые ожидаются в мае.

Об этом заявил представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Он заявил, что ратификация Турцией заявок стран зависит от того, насколько быстро Стокгольм выполнит обещания по борьбе с терроризмом, сделанные в рамках соглашения с Анкарой, предупредив, что это может занять месяцы.

"Стокгольм полностью привержен выполнению соглашения, которое было подписано в прошлом году в Мадриде, но стране нужно еще шесть месяцев, чтобы написать новые законы, которые позволят судебной системе применять новые определения терроризма", - сказал Калин на пресс-конференции в Стамбуле.

Вместе с Финляндией Швеция подписала в прошлом году соглашение с Турцией, направленное на преодоление возражений Анкары против их заявок на вступление в НАТО, которые были поданы в мае прошлого года и требуют одобрения всех 30 стран-членов Альянса.

Анкара заявила, что Швеция должна занять более четкую позицию против тех, кого она считает террористами, в основном курдских боевиков и организации, которую она обвиняет в попытке переворота в 2016 году.

Парламент Турции должен ратифицировать решение Анкары о членстве двух северных стран, причем голосование по обоим вопросам ожидается одновременно.

Калин сказал, что шведское правительство должно послать четкий сигнал "террористическим организациям, что Швеция больше не является для них безопасным убежищем и что они не смогут собирать деньги, вербовать членов и заниматься другой деятельностью".

"У нас есть вопрос времени, если они хотят присоединиться к НАТО до саммита Альянса", - добавил Калин, имея в виду президентские и парламентские выборы в Турции, которые ожидаются в мае.

"Учитывая, что парламент уйдет на каникулы за некоторое время до выборов, у вас есть 2-2,5 месяца, чтобы сделать все это", - сказал он.

Напомним, спикер парламента Турции отменил приглашение своему шведскому коллеге Андреасу Норлену посетить Анкару на следующей неделе после "повешения" в Стокгольме манекена президента Турции Эрдогана.