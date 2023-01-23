У Словаччині визначили дату дострокових виборів

Партії колишньої урядової коаліції Словаччини домовилися призначити дострокові парламентські вибори на 30 вересня.

Про це заявив виконувач обов'язків прем'єр-міністра Едуард Гегер, пише "Європейська правда" з посиланням на iDNES.

Уряду меншості Гегера в грудні було винесено вотум недовіри в парламенті.

Шлях до нових виборів відкриє поправка до конституції, яку обговорюватиме словацький парламент цього тижня.

За словами Гегера, коаліція набрала необхідну кількість голосів для цієї зміни до конституції, яка також передбачатиме більший захист наявної пропорційної виборчої системи з одним виборчим округом.

Гегер заявив, що пропозиція про зміну конституції також враховує той факт, що для будь-якої зміни наявної виборчої системи потрібна згода щонайменше 90 депутатів, тобто до трьох п'ятих більшості парламенту.

Наразі правила виборів у країні встановлені звичайним законом, який може бути змінений простою більшістю голосів парламенту, що складається зі 150 депутатів.

Нагадаємо, у Словаччині провалився ініційований опозицією референдум щодо змін до конституції, який мав спростити скликання дострокових виборів.

"ЄвроПравда" детально розповідала про словацьку політичну ситуацію у статті - Словаччина готується до виборів: чи вдасться зупинити реванш проросійських сил