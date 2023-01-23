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В Словакии определили дату досрочных выборов

Понедельник, 23 января 2023, 07:23

Партии бывшей правительственной коалиции Словакии договорились назначить досрочные парламентские выборы на 30 сентября.

Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Эдуард Хегер, пишет "Европейская правда" со ссылкой на iDNES.

Правительству меньшинства Хегера в декабре был вынесен вотум недоверия в парламенте.

Путь к новым выборам откроет поправка к конституции, которая будет обсуждаться словацким парламентом на следующей неделе.

По словам Хегера, коалиция набрала необходимое количество голосов для этого изменения конституции, которое также будет включать большую защиту существующей пропорциональной избирательной системы с одним избирательным округом

Хегер заявил, что предложение об изменении конституции также учитывает тот факт, что для любого изменения существующей избирательной системы потребуется согласие не менее 90 депутатов, то есть до трех пятых большинства парламента.

В настоящее время правила выборов в стране установлены обычным законом, который может быть изменен простым большинством голосов парламента, состоящего из 150 депутатов.

Напомним, в Словакии провалился инициированный оппозицией референдум по изменениям в конституцию, которым хотели упростить созыв досрочных выборов. 

"ЕвроПравда" подробно рассказывала о словацкой политической ситуации в статье Словакия готовится к выборам: удастся ли остановить реванш пророссийских сил

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