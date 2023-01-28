В Німеччині та Іспанії напали на об’єкти дипмісій Італії 

Два об’єкти італійської дипломатичної власності постраждали від рук вандалів у Німеччині та Іспанії.

Про це повідомила прем'єр-міністр Італії в суботу, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство ANSA.

Джорджія Мелоні заявила, що автомобіль дипломата Луїджі Естеро був підпалений у Берліні, а італійське консульство в Барселоні зазнало акту вандалізму - там розбили вікно.

Повідомлень про постраждалих не надходило. За даними агентства, обидва інциденти сталися у п'ятницю.

Мелоні сказала, що італійський уряд "із стурбованістю та увагою стежить за цими новими випадками насильства проти наших співробітників та дипломатичних представництв".

Ці акти відбулися майже за два місяці після підпалу будинку італійського дипломата в Афінах.

Маловідома анархістська група тоді взяла на себе відповідальність, назвавши це виявом солідарності із ув'язненим італійським анархістом, який уже три місяці тримає голодування через умови утримання у в'язниці.