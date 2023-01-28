В Германии и Испании напали на объекты дипмиссий Италии 

Два объекта итальянской дипломатической собственности пострадали от рук вандалов в Германии и Испании.

Об этом сообщила премьер-министр Италии в субботу, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство ANSA.

Джорджия Мелони заявила, что автомобиль дипломата Луиджи Эстеро был подожжен в Берлине, а итальянское консульство в Барселоне подверглось акту вандализма - там разбили окно.

Сообщений о пострадавших не поступало. По данным агентства, оба инцидента произошли в пятницу.

Мелони сказала, что итальянское правительство "с обеспокоенностью и вниманием следит за этими новыми случаями насилия против наших сотрудников и дипломатических представительств".

Эти акты произошли почти через два месяца после поджога дома итальянского дипломата в Афинах.

Малоизвестная анархистская группа тогда взяла на себя ответственность, назвав это проявлением солидарности с заключенным итальянским анархистом, который уже три месяца держит голодовку из-за условий содержания в тюрьме.





