Ердоган пояснив, чому має право втретє йти в президенти всупереч конституції Туреччини

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у неділю відкинув заяви опозиційного альянсу про те, що він не може брати участь у наступних президентських виборах, оскільки його вже двічі обирали у 2014 та 2018 роках.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet Daily News.

"За підсумками виборів 2018 року Партія справедливості та розвитку перейшла до нової урядової системи. Це означає, що вона перезавантажила (систему). З міркувань здорового глузду та за законом президент, обраний у 2018 році, є першим президентом нової системи", – сказав Ердоган під час мітингу в егейській провінції Денізлі.

Раніше опозиційна турецька партія "Альянс нації" заявила, що Ердоган не може балотуватися на президентських виборах в середині травня, оскільки, згідно з конституцією, людина може обиратися на посаду президента лише двічі.

Ердоган розкритикував опозицію за, як він заявив, безпідставні аргументи.

"Що ж, оскільки вони бачать, що не можуть знайти кандидата, вони нападають на мою кандидатуру. Я президент вже чотири з половиною роки. Де ви були за цей час? Чому ви все це не сказали раніше? Конституція, змінена голосами народу в 2017 році, настільки чітка, що не залишає місця для коливань", – сказав він.

Минулого тижня Ердоган оголосив, що вибори в Туреччині відбудуться 14 травня – на місяць раніше запланованого терміну. У партії влади пояснювали це тим, що вибори в червні збігатимуться із сезоном літніх відпусток, коли люди подорожують.

Своєю чергою шестипартійний опозиційний альянс Туреччини заявив, що оголосить свого кандидата в президенти, який кине виклик 20-річному правлінню Ердогана на виборах у травні, в лютому.

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