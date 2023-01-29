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Ердоган пояснив, чому має право втретє йти в президенти всупереч конституції Туреччини

Неділя, 29 січня 2023, 19:45

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у неділю відкинув заяви опозиційного альянсу про те, що він не може брати участь у наступних президентських виборах, оскільки його вже двічі обирали у 2014 та 2018 роках.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet Daily News.

"За підсумками виборів 2018 року Партія справедливості та розвитку перейшла до нової урядової системи. Це означає, що вона перезавантажила (систему). З міркувань здорового глузду та за законом президент, обраний у 2018 році, є першим президентом нової системи", – сказав Ердоган під час мітингу в егейській провінції Денізлі.

Раніше опозиційна турецька партія "Альянс нації" заявила, що Ердоган не може балотуватися на президентських виборах в середині травня, оскільки, згідно з конституцією, людина може обиратися на посаду президента лише двічі.

У Туреччині напередодні виборів відкриють музей Ердогана

Ердоган розкритикував опозицію за, як він заявив, безпідставні аргументи.

"Що ж, оскільки вони бачать, що не можуть знайти кандидата, вони нападають на мою кандидатуру. Я президент вже чотири з половиною роки. Де ви були за цей час? Чому ви все це не сказали раніше? Конституція, змінена голосами народу в 2017 році, настільки чітка, що не залишає місця для коливань", – сказав він.

Минулого тижня Ердоган оголосив, що вибори в Туреччині відбудуться 14 травня – на місяць раніше запланованого терміну. У партії влади пояснювали це тим, що вибори в червні збігатимуться із сезоном літніх відпусток, коли люди подорожують.

Своєю чергою шестипартійний опозиційний альянс Туреччини заявив, що оголосить свого кандидата в президенти, який кине виклик 20-річному правлінню Ердогана на виборах у травні, в лютому.

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Туреччина

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