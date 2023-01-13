У Туреччині напередодні виборів відкриють музей Ердогана

Напередодні виборів у Туреччині відкриють музей, присвячений президенту Реджепу Таїпу Ердогану.

Про це повідомив турецький журналіст Мурат Сабунджу на порталі Т24, пише "Європейська правда".

За його словами, музей з'явиться в районі Касимпаша в Стамбулі, де пройшли перші роки життя турецького лідера. За планом, будівля музею матиме риси сельджуксько-османської архітектури, у неї буде великий сад і та розташовуватись вона буде біля води.

Експозицію складатимуть фотографії та відеоінсталяції з кадрами з біографії глави турецької держави.

Також відвідувачам покажуть генеалогічне древо роду Ердогана та розкажуть, як під час навчання в університеті він грав у футбол за різні стамбульські молодіжні клуби та навіть кілька місяців сидів у в'язниці.

В експозиції, присвяченій діяльності Ердогана на посаді президента країни, будуть представлені його ключові промови. Серед них - виступи в ООН, а також його участь у перетворенні собору Святої Софії у мечеть.

У музеї також будуть представлені експонати, присвячені членам родини Ердогана, зокрема дружині Еміне.

За словами журналіста, ціль - відкрити музей до виборів. Проєкт музею схвалив сам Ердоган.

Чергові загальні вибори в країні - як президентські, так і парламентські - відбудуться в Туреччині 18 червня 2023 року. Раніше Ердоган підтвердив можливість перенесення виборів на більш ранній термін через "сезонні умови".

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