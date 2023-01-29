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Эрдоган объяснил, почему имеет право в третий раз идти в президенты вопреки конституции Турции

Воскресенье, 29 января 2023, 19:45

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье отверг заявления оппозиционного альянса о том, что он не может участвовать в следующих президентских выборах, поскольку его уже дважды избирали в 2014 и 2018 годах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet Daily News.

"По итогам выборов 2018 года Партия справедливости и развития перешла к новой правительственной системе. Это означает, что она перезагрузила (систему). Из соображений здравого смысла и по закону президент, избранный в 2018 году, является первым президентом новой системы", - сказал Эрдоган во время митинга в эгейской провинции Денизли.

Ранее оппозиционная турецкая партия "Альянс нации" заявила, что Эрдоган не может баллотироваться на президентских выборах в середине мая, поскольку, согласно конституции, человек может избираться на пост президента только дважды.

Эрдоган раскритиковал оппозицию за, как он заявил, безосновательные аргументы.

В Турции накануне выборов откроют музей Эрдогана

"Что ж, поскольку они видят, что не могут найти кандидата, они нападают на мою кандидатуру. Я президент уже четыре с половиной года. Где вы были за это время? Почему вы все это не сказали раньше? Конституция, измененная голосами народа в 2017 году, настолько четкая, что не оставляет места для колебаний", - сказал он.

На прошлой неделе Эрдоган объявил, что выборы в Турции состоятся 14 мая - на месяц раньше запланированного срока. В партии власти объясняли это тем, что выборы в июне будут совпадать с сезоном летних отпусков, когда люди путешествуют.

В свою очередь шестипартийный оппозиционный альянс Турции заявил, что объявит своего кандидата в президенты, который бросит вызов 20-летнему правлению Эрдогана на выборах в мае, в феврале.

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Турция

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