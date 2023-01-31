В Міноборони Польщі заявили, що питання передачі Україні F-16 не обговорюється

У Польщі не ведуть розмов про можливу передачу Україні багатоцільових винищувачів F-16.

Про це пише "Європейська правда".

"Тема передачі польських F-16 відсутня" - написав у Twitter заступник міністра оборони Польщі Войцех Скуркевич, реагуючи на закиди, що передача Україні F-16 замість МіГ-29 означатиме роззброєння Польщі.

Nie ma tematu przekazania polskich F-16 — Wojciech Skurkiewicz (@WSkurkiewicz) January 31, 2023

Напередодні прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що передача Україні багатоцільових винищувачів F-16 чи іншої авіації можлива лише у тісній координації з іншими союзниками по НАТО, як це було у випадку танків Leopard.

При цьому він не став уточнювати, що йдеться про передачу саме польських літаків.

Варто зазначити, що в понеділок офісу президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак повідомив у телеграмі про "позитивні сигнали від Польщі, яка готова передати їх нам за погодженням з НАТО".

У Польщі є 48 американських винищувачів.

У понеділок президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що США не планують відправляти винищувачі F-16 в Україну.