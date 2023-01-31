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В Минобороны Польши заявили, что вопрос передачи Украине F-16 не обсуждается

Вторник, 31 января 2023, 15:24

В Польше не ведут разговоров о возможной передаче Украине многоцелевых истребителей F-16.

Об этом пишет "Европейская правда".

"Тема передачи польских F-16 отсутствует", - написал в Twitter заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич, реагируя на упреки, что передача Украине F-16 вместо МиГ-29 будет означать разоружение Польши.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что передача Украине многоцелевых истребителей F-16 или другой авиации возможна только в тесной координации с другими союзниками по НАТО, как это было в случае танков Leopard.

При этом он не стал уточнять, что речь идет о передаче именно польских самолетов.

Стоит отметить, что в понедельник Офису президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил в телеграмме о "позитивных сигналах от Польши, которая готова передать их нам по согласованию с НАТО".

В Польше есть 48 американских истребителей.

В понедельник президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США не планируют отправлять истребители F-16 в Украину.

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Польша

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