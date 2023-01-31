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Прем’єр Швеції: нашому вступу до НАТО заважають "корисні ідіоти"

Вівторок, 31 січня 2023, 22:19

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон у вівторок закликав усі політичні сили докластись до зменшення напруженості на тлі антитурецьких акцій, через які Анкара погрожує не схвалити вступ країни в Північноатлантичний Альянс.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

На зустрічі з керівниками парламентських партій Крістерссон розповів їм про ситуацію зі вступом Швеції в НАТО, а також провів телефонну розмову з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.

Також шведський прем’єр додав, що представник країни на переговорах з НАТО Оскар Стенстрем і радник з питань національної безпеки Генрік Ландерхольм зараз перебувають на шляху до Вашингтона, де зустрінуться з радником президента США з питань безпеки Джейком Салліваном.

Коментуючи антитурецькі акції у Стокгольмі, що й викликали гнів Анкари, Крістерссон заявив, що вони показали, наскільки складним є захист безпеки Швеції і наскільки тісно окремі національні події пов'язані з великими міжнародними подіями в усьому світі.

Фінляндія поки йтиме до НАТО разом зі Швецією, попри проблеми у перемовинах з Анкарою

"Ми бачили це минулої весни, коли спалювали Коран. Цього разу йшлось саме про "повішення" манекена, який мав нагадувати турецького президента, а потім спалення Корану біля посольства Туреччини. Окремі особи та групи, які здійснюють подібні дії, стають корисними ідіотами для сил, які бажають Швеції зла в нинішній ситуації з безпекою", – наголосив він.

Своєю чергою керівник оперативного відділу Шведського агентства психологічного захисту Мікаель Тофвессон застеріг, що на країну зростає вплив з боку іноземних акторів, які "поширюють ненависть, погрози та дезінформацію про шведське верховенство права та те, як працює наше суспільство".

Як відомо, невизначеність щодо погодження Туреччиною заявки Швеції зросла ще більше на тлі останніх антитурецьких акцій в країні. Після спалення Корану біля посольства Туреччини у Стокгольмі Туреччина призупинила тристоронні переговори зі Швецією та Фінляндією, заявивши, що розмовляти "безглуздо".

Попри це Швеція сподівається на приєднання до НАТО влітку цього року. 

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Швеція Розширення НАТО

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