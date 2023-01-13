Турецька прокуратура відкрила кримінальну справу через "повішення Ердогана" у Швеції 

Адвокати президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана звернулися у п'ятницю до Республіканського суду Анкари у зв'язку з "повішенням" опудала Ердогана у Стокгольмі.

Про це повідомило турецька державна агенція Anadolu, пише "Європейська правда".

Адвокат турецького лідера Хусейн Айдин написав у соцмережах, що позов містить вимогу притягнення до відповідальності всіх причетних до провокації у шведській столиці.

Посол Швеції напередодні був викликаний у МЗС Туреччини, де йому висловили рішучий протест у зв'язку з витівкою.

У той же час глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу закликав Стокгольм "визначитися", наголосивши, що "терористична організація РКК "мінує" шлях Швеції до НАТО".

У прокуратурі Анкари заявили, що кримінальну справу на основі звернення президента вже порушено.

У середу організація "Комітет Рожави" виклала фото й відео акції біля мерії Стокгольма з опудалом Ердогана, повішеним за ноги. "Комітет Рожави" називає себе "мережею солідарності і обміну з революційним рухом по всьому Курдистану". Турецькі ЗМІ називають їх прихильниками Робітничої партії Курдистану, визнаної терористичною організацією.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив у п'ятницю телеканалу TV4, що цей акт був "надзвичайно серйозним" і він вважає його саботажем проти заявки на вступ до НАТО.

Поліція заявила, що нічого не знала про інцидент, поки він не завершився.

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