Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Турецька прокуратура відкрила кримінальну справу через "повішення Ердогана" у Швеції 

П'ятниця, 13 січня 2023, 13:11

Адвокати президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана звернулися у п'ятницю до Республіканського суду Анкари у зв'язку з "повішенням" опудала Ердогана у Стокгольмі.

Про це повідомило турецька державна агенція Anadolu, пише "Європейська правда".

Адвокат турецького лідера Хусейн Айдин написав у соцмережах, що позов містить вимогу притягнення до відповідальності всіх причетних до провокації у шведській столиці.

Посол Швеції напередодні був викликаний у МЗС Туреччини, де йому висловили рішучий протест у зв'язку з витівкою.

У той же час глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу закликав Стокгольм "визначитися", наголосивши, що "терористична організація РКК "мінує" шлях Швеції до НАТО".

У прокуратурі Анкари заявили, що кримінальну справу на основі звернення президента вже порушено.

У середу організація "Комітет Рожави" виклала фото й відео акції біля мерії Стокгольма з опудалом Ердогана, повішеним за ноги. "Комітет Рожави" називає себе "мережею солідарності і обміну з революційним рухом по всьому Курдистану". Турецькі ЗМІ називають їх прихильниками Робітничої партії Курдистану, визнаної терористичною організацією.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив у п'ятницю телеканалу TV4, що цей акт був "надзвичайно серйозним" і він вважає його саботажем проти заявки на вступ до НАТО. 

Поліція заявила, що нічого не знала про інцидент, поки він не завершився.

Читайте також: Шантаж "терористами": чи дасть Ердоган дозвіл на вступ до НАТО Швеції та Фінляндії

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Розширення НАТО Туреччина Швеція

Статті

Енергетичний 2023 рік: Європа виграла бій у РФ, але битва ще триває

У РФ і надалі шукатимуть можливості об’єднувати навколо себе постачальників та транспортерів газу в Європу.
13 січня 2023 — Олена Павленко, DiXi Group

Реванш у Чехії: чому вибори наступника Земана несуть загрозу для України

За кілька днів до першого туру президентських виборів у Чехії ситуація різко змінилася. Шанс на перемогу отримав найнебезпечніший для України кандидат.
12 січня 2023 — Юрій Панченко, Європейська правда

Так – реформам, ні – поступкам щодо НАТО: як велика війна змінила настрої українців

Що українці думають про рух України до ЄС та НАТО під час війни? Кому із закордонних лідерів в Україні довіряють найбільше?
12 січня 2023 — Маріанна Фахурдінова, Центр "Нова Європа"