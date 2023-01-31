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Премьер Швеции: нашему вступлению в НАТО мешают "полезные идиоты"

Вторник, 31 января 2023, 22:19

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во вторник призвал все политические силы приложить усилия к уменьшению напряженности на фоне антитурецких акций, из-за которых Анкара угрожает не одобрить вступление страны в Североатлантический Альянс.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

На встрече с руководителями парламентских партий Кристерссон рассказал им о ситуации со вступлением Швеции в НАТО, а также провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

Также шведский премьер добавил, что представитель страны на переговорах с НАТО Оскар Стенстрем и советник по вопросам национальной безопасности Генрик Ландерхольм сейчас находятся на пути в Вашингтон, где встретятся с советником президента США по вопросам безопасности Джейком Салливаном.

Комментируя антитурецкие акции в Стокгольме, которые и вызвали гнев Анкары, Кристерссон заявил, что они показали, насколько сложной является защита безопасности Швеции и насколько тесно отдельные национальные события связаны с крупными международными событиями во всем мире.

Финляндия пока будет идти в НАТО вместе со Швецией, несмотря на проблемы в переговорах с Анкарой

"Мы видели это прошлой весной, когда сжигали Коран. На этот раз речь шла именно о "повешении" манекена, который должен был напоминать турецкого президента, а затем сожжение Корана возле посольства Турции. Отдельные лица и группы, которые осуществляют подобные действия, становятся полезными идиотами для сил, которые желают Швеции зла в нынешней ситуации с безопасностью", - подчеркнул он.

В свою очередь руководитель оперативного отдела Шведского агентства психологической защиты Микаэль Тофвессон предостерег, что на страну растет влияние со стороны иностранных актеров, которые "распространяют ненависть, угрозы и дезинформацию о шведском верховенстве права и то, как работает наше общество".

Как известно, неопределенность относительно согласования Турцией заявки Швеции возросла еще больше на фоне последних антитурецких акций в стране. После сожжения Корана возле посольства Турции в Стокгольме Турция приостановила трехсторонние переговоры со Швецией и Финляндией, заявив, что разговаривать "бессмысленно".

Несмотря на это Швеция надеется на присоединение к НАТО летом этого года.

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Швеция Расширение НАТО

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