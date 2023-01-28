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Швеція сподівається на вступ у НАТО влітку попри призупинення переговорів з Туреччиною - МЗС

Субота, 28 січня 2023, 18:13

Попри гнівну реакцію Туреччини на спалення Корану у Стокгольмі Швеція сподівається на приєднання до НАТО влітку цього року. 

Про це заявив глава МЗС Швеції Тобіас Біллстрьом, якого цитує видання Expressen, повідомляє "Європейська правда".

Після спалення Корану у Стокгольмі шведсько-данським активістом Расмусом Палуданом представники МЗС Швеції зустрілися з дипломатами 25 мусульманських країн, аби заспокоїти їхню реакцію, пише видання. Найбільш жорсткою була реакція Туреччини, яка й без акції Палудана гальмувала шлях Швеції до повноправного членства в НАТО. 

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За словами Біллстрьома, Швеція дуже близька до виконання всіх пунктів тристоронньої угоди між Туреччиною, Швецією та Фінляндією, і турецький парламент має бути близьким до схвалення шведської заявки.

Однак після спалення Корану біля посольства Туреччини у Стокгольмі Туреччина призупинила тристоронні переговори зі Швецією та Фінляндією, заявивши, що розмовляти "безглуздо".

"Події останніх тижнів тимчасово призупинили цей процес, але, звичайно ж, ми, як і раніше, вважаємо, що без виконаного меморандуму ми не виконаємо свою частину роботи, і тому уряд зараз також докладає часу та зусиль для просування цього процесу", - сказав міністр.

Згодом речниця міністра уточнила, що Біллстрьом не мав на увазі зупинку процесу вступу Швеції до НАТО. 

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"Процес вступу в НАТО не зупинився. Уряд продовжує виконувати меморандум між Швецією, Фінляндією та Туреччиною. Але Туреччина сама вирішує, коли ратифікувати угоду", - зазначила Анна Ерхардт.

Шведський уряд сподівається, що повноправне членство Швеції може бути оформлене до Вільнюського саміту НАТО у липні цього року. До цього часу у Туреччині мають відбутися президентські і парламентські вибори.

"Очевидно, що ми дивимося у бік Вільнюського саміту… Однак я хочу наголосити, що Туреччина перебуває у розпалі виборчої кампанії, кульмінацією якої стане день виборів 14 травня, тому важливо стежити і за цими частинами процесу", - сказав глава МЗС Швеції.

21 січня у Стокгольмі під посольством Туреччини відбулася антитурецька акція, на якій скандальний активіст Расмус Палудан спалив Коран. Безпосередньо під посольством зібралася акція і на підтримку Туреччини та її президента.

Прем’єр Швеції засудив спалення Корану на антитурецькій акції.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Швеції не слід очікувати підтримки Туреччини щодо її членства в НАТО після протесту біля турецького посольства в Стокгольмі, де було спалено Коран.

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Швеція Розширення НАТО Туреччина

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