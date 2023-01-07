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Посол у Німеччині: БМП Marder – відправна точка для постачання Україні танків Leopard

Субота, 7 січня 2023, 15:27

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв вважає, що рішення уряду Німеччини про постачання бойових машин піхоти Marder може закласти підґрунтя для надання танків Leopard 2.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Макеєв сказав в інтерв’ю виданню Wirtschafts Woche.

"Німецька зброя рятує життя – і я радий, що цей меседж був добре сприйнятий не тільки німецькою промисловістю, а й урядом та громадськістю", – зазначив посол, додавши, що БМП Marder значно посилить спроможності сухопутних військ.

За словами Макеєва, німецька промисловість, яка забезпечує Київ військовою технікою, "робить вирішальний внесок у перемогу України у війні, розв'язаній Росією проти моєї країни та проти Заходу".

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Водночас він припускає, що постачання Marder – це багатообіцяюча відправна точка для ухвалення рішень урядом (Німеччини) – зокрема і щодо доставки танків Leopard".

"Я оптиміст. Після майже року, що минув з початку цього масштабного російського вторгнення, багато людей у Німеччині нарешті усвідомили, що ця війна стосується існування України та миру в усій Європі. Мені також приємно, що все більше і більше людей говорять про те, що Україну треба підтримувати доти, доки моя країна не переможе в цій війні і не буде боротися за мир в Європі від імені всіх європейців", – констатував дипломат.

Нагадаємо, 5 січня після розмови лідерів США і Німеччини Джо Байдена і Олафа Шольца стало відомо, що Сполучені Штати мають намір надати Україні бойові машини піхоти Bradley, а Німеччина планує передати бронемашини Marder. Йдеться про близько 40 БТР, які мають прибути в Україну до кінця першого кварталу 2023 року. 

Крім того, Німеччина слідом за Сполученими Штатами поставить Україні додаткову батарею системи протиракетної оборони Patriot.

Читайте інтерв'ю Олексія Макеєва для "ЄвроПравди": "Перемогти Росію можна тільки зброєю. Моя задача – переконати в цьому німців".

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Німеччина Війна з РФ

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