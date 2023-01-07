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Посол в Германии: БМП Marder - отправная точка для поставок Украине танков Leopard

Суббота, 7 января 2023, 15:27

Посол Украины в Германии Алексей Макеев считает, что решение правительства Германии о поставках боевых машин пехоты Marder может заложить основу для предоставления танков Leopard 2.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Макеев сказал в интервью изданию Wirtschafts Woche.

"Немецкое оружие спасает жизни - и я рад, что этот месседж был хорошо воспринят не только немецкой промышленностью, но и правительством и общественностью", - отметил посол, добавив, что БМП Marder значительно усилит способности сухопутных войск.

По словам Макеева, немецкая промышленность, которая обеспечивает Киев военной техникой, "делает решающий вклад в победу Украины в войне, развязанной Россией против моей страны и против Запада".

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В то же время он предполагает, что поставки Marder - это многообещающая отправная точка для принятия решений правительством (Германии) - в том числе и по доставке танков Leopard".

"Я оптимист. После почти года, прошедшего с начала этого масштабного российского вторжения, многие люди в Германии наконец осознали, что эта война касается существования Украины и мира во всей Европе. Мне также приятно, что все больше и больше людей говорят о том, что Украину надо поддерживать до тех пор, пока моя страна не победит в этой войне и не будет бороться за мир в Европе от имени всех европейцев", - констатировал дипломат.

Напомним, 5 января после разговора лидеров США и Германии Джо Байдена и Олафа Шольца стало известно, что США планируют передать Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия планирует передать бронемашины Marder. Речь идет об около 40 БТР, которые должны прибыть в Украину до конца первого квартала 2023 года.

В дополнение Берлин заявил, что следом за Вашингтоном предоставит Украине батарею ПВО Patriot.

Читайте интервью Алексея Макеева для "ЕвроПравды": "Победить Россию можно только оружием. Моя задача - убедить в этом немцев".

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