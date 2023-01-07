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ЄС різко відреагував на страту двох протестувальників в Ірані

Субота, 7 січня 2023, 18:47

Європейський Союз висловив обурення стратою в Ірані протестувальників Мохаммада Мехді Карамі та Сейєда Мохаммада Хосейні, заарештованих та засуджених до смертної кари у зв'язку з антиурядовими демонстраціями.

Про це йдеться в заяві головного дипломата ЄС Жозепа Борреля, яку цитує "Європейська правда".

"Європейський Союз вкотре закликає іранську владу негайно припинити практику винесення та виконання смертних вироків проти протестувальників, яка рішуче засуджується", а – наголосив Боррель, назвавши страти "ще однією ознакою жорстокого придушення іранською владою демонстрацій громадян".

ЄС засудив першу страту з початку антиурядових протестів в Ірані

ЄС також закликав Іран скасувати вже винесені смертні вироки та забезпечити належну правову процедуру для всіх затриманих.

"Смертна кара є жорстоким і нелюдським покаранням, яке не діє як фактор стримування злочинності та є неприйнятним запереченням людської гідності та недоторканності. Крім того, це остаточне покарання, яке робить можливі судові помилки незворотними", – додав Боррель.

Раніше в суботу стало відомо, що в Ірані були повішені двоє чоловіків – Мохаммад Мехді Карамі та Сейєд Мохаммад Хоссейні – за нібито вбивство співробітника іранських сил безпеки "Басідж" під час антиурядових протестів, які тривають у країні з вересня.

Усього станом на зараз відомо про чотири публічні страти антиурядових протестувальників в Ірані. Правозахисна організація Amnesty International стверджує, що смертна кара загрожує ще щонайменше 26 іранцям, а зізнання у злочинах люди дають під тортурами.

Протести в Ірані, нагадаємо, спалахнули 16 вересня через смерть 22-річної Махси Аміні, затриманої поліцією моралі за нібито неправильне носіння хіджабу. За місяць протестів загинули щонайменш десятки людей, у тому числі неповнолітні дівчата. Деякі правозахисні організації нарахували вже сотні загиблих.

Правозахисна група HRANA заявила, що станом на п'ятницю під час заворушень було вбито 517 протестувальників, зокрема 70 неповнолітніх, а також 68 співробітників сил безпеки. Крім того, були заарештовані 19 262 протестувальники. Іранська влада заявляла, що загинуло до 300 людей включно із силовиками.

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Боррель Іран

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