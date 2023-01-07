ЄС різко відреагував на страту двох протестувальників в Ірані

Європейський Союз висловив обурення стратою в Ірані протестувальників Мохаммада Мехді Карамі та Сейєда Мохаммада Хосейні, заарештованих та засуджених до смертної кари у зв'язку з антиурядовими демонстраціями.

Про це йдеться в заяві головного дипломата ЄС Жозепа Борреля, яку цитує "Європейська правда".

"Європейський Союз вкотре закликає іранську владу негайно припинити практику винесення та виконання смертних вироків проти протестувальників, яка рішуче засуджується", а – наголосив Боррель, назвавши страти "ще однією ознакою жорстокого придушення іранською владою демонстрацій громадян".

ЄС також закликав Іран скасувати вже винесені смертні вироки та забезпечити належну правову процедуру для всіх затриманих.

"Смертна кара є жорстоким і нелюдським покаранням, яке не діє як фактор стримування злочинності та є неприйнятним запереченням людської гідності та недоторканності. Крім того, це остаточне покарання, яке робить можливі судові помилки незворотними", – додав Боррель.

Раніше в суботу стало відомо, що в Ірані були повішені двоє чоловіків – Мохаммад Мехді Карамі та Сейєд Мохаммад Хоссейні – за нібито вбивство співробітника іранських сил безпеки "Басідж" під час антиурядових протестів, які тривають у країні з вересня.

Усього станом на зараз відомо про чотири публічні страти антиурядових протестувальників в Ірані. Правозахисна організація Amnesty International стверджує, що смертна кара загрожує ще щонайменше 26 іранцям, а зізнання у злочинах люди дають під тортурами.

Протести в Ірані, нагадаємо, спалахнули 16 вересня через смерть 22-річної Махси Аміні, затриманої поліцією моралі за нібито неправильне носіння хіджабу. За місяць протестів загинули щонайменш десятки людей, у тому числі неповнолітні дівчата. Деякі правозахисні організації нарахували вже сотні загиблих.

Правозахисна група HRANA заявила, що станом на п'ятницю під час заворушень було вбито 517 протестувальників, зокрема 70 неповнолітніх, а також 68 співробітників сил безпеки. Крім того, були заарештовані 19 262 протестувальники. Іранська влада заявляла, що загинуло до 300 людей включно із силовиками.