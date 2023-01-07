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ЕС резко отреагировал на казнь двух протестующих в Иране

Суббота, 7 января 2023, 18:47

Европейский Союз выразил возмущение казнью в Иране протестующих Мохаммада Мехди Карами и Сейеда Мохаммада Хосейни, арестованных и приговоренных к смертной казни в связи с антиправительственными демонстрациями.

Об этом говорится в заявлении главного дипломата ЕС Жозепа Борреля, которое цитирует "Европейская правда".

"Европейский Союз в очередной раз призывает иранские власти немедленно прекратить практику вынесения и исполнения смертных приговоров против протестующих, которая решительно осуждается", - подчеркнул Боррель, назвав казни "еще одним признаком жестокого подавления иранскими властями демонстраций граждан".

ЕС осудил первую казнь с начала антиправительственных протестов в Иране

ЕС также призвал Иран отменить уже вынесенные смертные приговоры и обеспечить надлежащую правовую процедуру для всех задержанных.

"Смертная казнь является жестоким и бесчеловечным наказанием, которое не действует как фактор сдерживания преступности и является неприемлемым отрицанием человеческого достоинства и неприкосновенности. Кроме того, это окончательное наказание, которое делает возможные судебные ошибки необратимыми", - добавил Боррель.

Ранее в субботу стало известно, что в Иране были повешены двое мужчин - Мохаммад Мехди Карами и Сейед Мохаммад Хоссейни - за якобы убийство сотрудника иранских сил безопасности "Басидж" во время антиправительственных протестов, которые продолжаются в стране с сентября.

Всего по состоянию на сейчас известно о четырех публичных казнях антиправительственных протестующих в Иране. Правозащитная организация Amnesty International утверждает, что смертная казнь грозит еще по меньшей мере 26 иранцам, а признания в преступлениях люди дают под пытками.

Протесты в Иране, напомним, вспыхнули 16 сентября из-за смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией морали за якобы неправильное ношение хиджаба. За месяц протестов погибли по меньшей мере десятки людей, в том числе несовершеннолетние девушки. Некоторые правозащитные организации насчитали уже сотни погибших.

Правозащитная группа HRANA заявила, что по состоянию на пятницу во время беспорядков было убито 517 протестующих, в том числе 70 несовершеннолетних, а также 68 сотрудников сил безопасности. Кроме того, были арестованы 19 262 протестующих. Иранские власти заявляли, что погибло до 300 человек, включая силовиков.

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Боррель Иран

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