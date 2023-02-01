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Австралія запровадила санкції проти Ірану за постачання безпілотників до Росії

Середа, 1 лютого 2023, 08:36

Австралія в середу оголосила про додаткові санкції проти Ірану за постачання безпілотників Росії у її війні проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN.

Міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг заявила, що фінансові санкції будуть введені проти чотирьох іранських фізичних і чотирьох юридичних осіб, причетних до виробництва і постачання безпілотників до Москви.

"Ми використовуємо всі наявні в нашому розпорядженні стратегії для захисту прав людини - від діалогу і дипломатії до санкцій - відповідно до наших цінностей і наших інтересів", - йдеться у заяві.

Напередодні США запровадили санкції проти семи іранських чиновників, пов'язаних з іранською оборонною компанією, яка розробляє і виробляє безпілотники, що були використані Росією у війні в Україні.

Як відомо, Росія з літа 2022 року використовує в Україні безпілотники іранського виробництва Shahed, які називає власними розробками "Герань". Іран не раз заперечував, що допомагає РФ зброєю – але вже визнавав, що передавав дрони до початку повномасштабного вторгнення.

Відтоді США та інші західні країни послідовно запроваджують санкції проти іранських компаній і людей, причетних до виробництва безпілотників і надання їх Росії.

Так, у листопаді 2022 року США запровадили додаткові санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до виробництва або передачі Росії іранських безпілотників, а в грудні - також проти російських установ через їхню причетність до незаконної закупівлі у Ірану безпілотників та їхнього використання у війні в Україні.

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Іран санкції

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