Австралия ввела санкции против Ирана за поставки беспилотников в Россию

Австралия в среду объявила о дополнительных санкциях против Ирана за поставки беспилотников России в ее войне против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что финансовые санкции будут введены против четырех иранских физических и четырех юридических лиц, причастных к производству и поставке беспилотников в Москву.

"Мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении стратегии для защиты прав человека - от диалога и дипломатии до санкций - в соответствии с нашими ценностями и нашими интересами", - говорится в заявлении.

Накануне США ввели санкции против семи иранских чиновников, связанных с иранской оборонной компанией, которая разрабатывает и производит беспилотники, которые были использованы Россией в войне в Украине.

Как известно, Россия с лета 2022 года использует в Украине беспилотники иранского производства Shahed, которые называет собственными разработками "Герань". Несмотря на утверждения Киева и Запада, Иран не раз отрицал, что помогает РФ оружием - но уже признавал, что передавал дроны до начала полномасштабного вторжения.

С тех пор США и другие западные страны последовательно вводят санкции против иранских компаний и людей, причастных к производству беспилотников и предоставлению их России.

Так, в ноябре США ввели дополнительные санкции против физических и юридических лиц, причастных к производству или передаче России иранских беспилотников, а в декабре - также против российских учреждений из-за их причастности к незаконной закупке у Ирана беспилотников и их использования в войне в Украине.