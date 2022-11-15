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США запровадили санкції проти причетних до виробництва й постачання іранських дронів Росії

Вівторок, 15 листопада 2022, 23:37

Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США у вівторок запровадило санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до виробництва або передачі Росії іранських безпілотників, які вона використовує для атак на цивільну інфраструктуру в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Санкції були запроваджені проти іранського дослідницького центру Shahed Aviation Industries Research Center, відповідального за розробку та виробництво БПЛА Shahed, які використовуються російськими військами в Україні.

Через причетність до транспортування цих безпілотників обмеження були запроваджені проти ще двох юридичних осіб – Success Aviation Services FZC та i Jet Global DMCC.

Крім того, державний департамент США вніс до санкційного переліку російську приватну військову компанію "Вагнер" (ПВК "Вагнер") та аерокосмічні сили Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР) і Qods Aviation Industries.

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А Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США запровадило обмеження проти двох осіб, які сприяли придбанню ПВК "Вагнера" іранських дронів, – Аббаса Джуму та Тиграна Христофоровича Срабіонова.

Санкції передбачають, що все майно та частки у майні підсанкційних фізичних та юридичних осіб, які перебувають на території США або у володінні чи під контролем американських осіб, мають бути заблоковані, а транзакції з підсанкційними особами – припинені.

У вересні США вже наклали санкції на іранську компанію, яку вони звинуватили в координації військових польотів для транспортування іранських безпілотників до Росії, а також на три інші компанії, які брали участь у виробництві іранських безпілотників.

Як відомо, Росія останнім часом масово застосовує для ударів по Україні дрони-камікадзе, які фахівці ідентифікують як іранські "Шахед-136", а російські сили використовують їх під назвою "Герань". Тегеран неодноразово заперечував передачу безпілотників Росії, але пізніше визнав, що постачав їх перед початком повномасштабного вторгнення РФ.

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США санкції Іран Війна з РФ

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