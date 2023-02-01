Байден и Зеленский могут встретиться в Польше - СМИ

Президент Владимир Зеленский может встретиться с президентом США Джо Байденом в конце февраля во время визита главы Белого дома в Польшу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило польское издание Dziennik Gazeta Prawna.

Как отмечает издание, не исключено, что визит Джо Байдена в Польшу в конце февраля будет сопровождаться приездом Владимира Зеленского. Сейчас для потенциальной встречи рассматриваются два города - Жешув и Варшава.

"Украинский президент представит мирный план и призовет к проведению международной конференции по Украине" - сообщил изданию дипломатический источник в Киеве о планах переговоров.

Зеленский также вернется к теме гарантий безопасности для Киева, добавил источник.

Сейчас визит Джо Байдена в Украину не рассматривается.

По словам координатора Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам стратегических коммуникаций Джона Кирби, президент США не отказался от идеи посетить Украину, но пока таких планов нет.

По данным СМИ, Байден рассматривает визит в Европу, чтобы поддержать Украину в годовщину вторжения





