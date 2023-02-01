Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Байден и Зеленский могут встретиться в Польше - СМИ

Среда, 1 февраля 2023, 09:43

Президент Владимир Зеленский может встретиться с президентом США Джо Байденом в конце февраля во время визита главы Белого дома в Польшу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило польское издание Dziennik Gazeta Prawna.

Как отмечает издание, не исключено, что визит Джо Байдена в Польшу в конце февраля будет сопровождаться приездом Владимира Зеленского. Сейчас для потенциальной встречи рассматриваются два города - Жешув и Варшава. 

"Украинский президент представит мирный план и призовет к проведению международной конференции по Украине" - сообщил изданию дипломатический источник в Киеве о планах переговоров.

Зеленский также вернется к теме гарантий безопасности для Киева, добавил источник.

Сейчас визит Джо Байдена в Украину не рассматривается.

По словам координатора Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам стратегических коммуникаций Джона Кирби, президент США не отказался от идеи посетить Украину, но пока таких планов нет.

По данным СМИ, Байден рассматривает визит в Европу, чтобы поддержать Украину в годовщину вторжения 



Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Байден Зеленский Польша

Статьи

Саммит на полпути: как Украина выполняет 7 требований к кандидату в члены ЕС

Решение ЕС требует от Украины полного воплощения каждой из рекомендаций. За полгода после получения кандидатского статуса эта цель не достигнута ни по одному из критериев...
1 февраля 2023 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

"Довоенной Украины уже не будет, но есть вызов, как остаться демократией". Интервью судьи ЕСПЧ

Николай Гнатовский: "Расследование международных преступлений, совершенных в Украине, станет самым большим испытанием для Международного уголовного суда" (укр.)
31 января 2023 — Сергей Сидоренко, Европейская правда, из Страсбурга

Украину не готовят к прорыву: как саммит в Киеве обнажил разногласия в вопросе расширения ЕС

Саммит в Киеве ставит особую цель: он, среди прочего, будет посвящен управлению ожиданиями со стороны Украины после заявлений о скором вступлении в ЕС (укр.)
31 января 2023 — Euractiv, Александра Бжозовски