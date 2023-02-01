ФБР під час обшуку не знайшло в домі Байдена секретних документів

Агенти Федерального бюро розслідувань США не знайшли секретних документів під час 3,5-годинного обшуку в домі президента Джо Байдена у штаті Делавер, про який стало відомо раніше в середу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це йдеться в заяві адвоката Байдена Боба Бауера.

За його словами, обшук відбуввся в "координації та співпраці з адвокатами президента" і був запланований.

"Жодних документів із засекреченими грифами не було знайдено. Як це відбувалось і у Вілмінгтоні, Мін'юст взяв для подальшого розгляду деякі матеріали і рукописні нотатки, які, як видається, стосуються його (Байдена) перебування на посаді віцепрезидента", – додав адвокат.

Джерело Reuters підтвердило, що обшук у домі Байдена в Делавері здійснювали агенти ФБР, що входить до складу міністерства юстиції США. Він, імовірно, пов’язаний із ширшим розслідуванням відомства щодо поводження Байдена з секретними документами.

Раніше вони були знайдені в його будинку у Вілмінгтоні (штат Делавер) і офісі у Вашингтоні, який він використовував у період між перебуванням на посаді віцепрезидента за часів Барака Обами та президентськими виборами 2020 року.

У зв'язку з цим міністерство юстиції США призначило спеціального прокурора для розслідування.

Про документи, знайдені в Байдена, ЄвроПравда детально розповідала у статті: Гаражні таємниці Байдена: які наслідки матиме скандал, в який потрапив президент США