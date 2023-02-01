ФБР во время обыска не нашло в доме Байдена секретных документов

Агенты Федерального бюро расследований США не нашли секретных документов во время 3,5-часового обыска в доме президента Джо Байдена в штате Делавэр, о котором стало известно ранее в среду.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом говорится в заявлении адвоката Байдена Боба Бауэра.

По его словам, обыск прошел в "координации и сотрудничестве с адвокатами президента" и был запланирован.

"Никаких документов с засекреченными грифами не было найдено. Как это происходило и в Уилмингтоне, Минюст взял для дальнейшего рассмотрения некоторые материалы и рукописные заметки, которые, как представляется, касаются его (Байдена) пребывания на посту вице-президента", - добавил адвокат.

Источник Reuters подтвердил, что обыск в доме Байдена в Делавэре проводили агенты ФБР, входящего в состав министерства юстиции США. Он, вероятно, связан с более широким расследованием ведомства относительно обращения Байдена с секретными документами.

Ранее они были найдены в его доме в Уилмингтоне (штат Делавэр) и офисе в Вашингтоне, который он использовал в период между пребыванием на посту вице-президента во времена Барака Обамы и президентскими выборами 2020 года.

В связи с этим министерство юстиции США назначило специального прокурора для расследования.

О документах, найденных у Байдена, ЕвроПравда подробно рассказывала в статье: Гаражные тайны Байдена: какие последствия будет иметь скандал, в который попал президент США.