ЄС на саміті у березні оцінить можливість спільної закупівлі боєприпасів для України

ЄС на наступному саміті у березні хоче розглянути конкретні пропозиції щодо спільної закупівлі боєприпасів для України і поповнення наявних запасів.

Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель після саміту ЄС, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні ми також розглянули питання наявних запасів боєприпасів. Ідея полягає в тому, щоб досягти прогресу на саміті у березні. Під прогресом мається на увазі співпраця з промисловістю і здатністю постачати оборонні системи з боєприпасами" - сказав Мішель.

Він уточнив, що прем’єрка Естонії Кая Каллас представила відповідну пропозицію на саміті у четвер, тому жодних рішень з цього питання поки не приймалося.

"Ситуація потребує кращої підготовки. Але під час саміту ми відчули широку підтримку принципу спільної закупівлі у більш європейський спосіб" - сказав Мішель.

За його словами, співпраця з промисловістю може прискорити виробництво боєприпасів.

Глава Євроради висловив сподівання, що до наступного саміту у цій сфері будуть більш конкретні пропозиції.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що країни-члени Європейського Союзу повинні спільно купувати зброю і боєприпаси для України.