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ЕС на саммите в марте оценит возможность совместной закупки боеприпасов для Украины

Пятница, 10 февраля 2023, 09:00

ЕС на следующем саммите в марте хочет рассмотреть конкретные предложения по совместной закупке боеприпасов для Украины и пополнения имеющихся запасов.

Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель после саммита ЕС, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня мы также рассмотрели вопрос имеющихся запасов боеприпасов. Идея заключается в том, чтобы достичь прогресса на саммите в марте. Под прогрессом имеется в виду сотрудничество с промышленностью и способностью поставлять оборонные системы с боеприпасами", - сказал Мишель.

Он уточнил, что премьер Эстонии Кая Каллас представила соответствующее предложение на саммите в четверг, поэтому никаких решений по этому вопросу пока не принималось.

"Ситуация требует лучшей подготовки. Но во время саммита мы почувствовали широкую поддержку принципа совместной закупки в более европейский способ", - сказал Мишель.

По его словам, сотрудничество с промышленностью может ускорить производство боеприпасов.

Глава Евросовета выразил надежду, что к следующему саммиту в этой сфере будут более конкретные предложения.

Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страны-члены Европейского Союза должны совместно покупать оружие и боеприпасы для Украины.

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