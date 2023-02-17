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Кулеба: немає жодного сумніву, що питання літаків буде вирішено

П'ятниця, 17 лютого 2023, 20:31

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив впевненість, що питання надання Україні винищувачів буде вирішено.

Про це він заявив в кулуарах Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Як і з танками я візьму на себе відповідальність і заздалегідь скажу, що немає жодного сумніву в тому, що питання літаків буде вирішено. На це піде трохи більше часу. Боротьба за літаки має бути структурована трохи інакше, але ця робота вже почалася", - сказав Кулеба.

Міністр додав, що приїхав до Мюнхена, щоб отримати "швидкість і стабільність" у постачання всієї обіцяної зброї.

"Завтра ми проведемо перший безпрецедентний формат. Разом з німецькою колегою ми збираємо представників оборонної індустрії Німеччини та України і обговорюємо, що вони можуть зробити для безпеки України і безпеки Європи загалом", - додав Кулеба.

Раніше міністр заявив, що Україна особливо зацікавлена у винищувачах зі США, Великої Британії, Франції та Німеччини.

Нагадаємо, посол в Берліні Олексій Макеєв заявив, що Україна веде переговори про винищувачі, але не з Німеччиною.

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Мюнхен Кулеба Війна з РФ

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