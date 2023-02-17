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Кулеба: нет сомнения, что вопрос самолетов будет решен

Пятница, 17 февраля 2023, 20:31

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что вопрос предоставления Украине истребителей будет решен.

Об этом он заявил в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Как и с танками я возьму на себя ответственность и заранее скажу, что нет никакого сомнения в том, что вопрос самолетов будет решен. На это уйдет немного больше времени. Борьба за самолеты должна быть структурирована немного иначе, но эта работа уже началась", - сказал Кулеба.

Министр добавил, что приехал в Мюнхен, чтобы получить "скорость и стабильность" в поставках всего обещанного оружия.

"Завтра мы проведем первый беспрецедентный формат. Вместе с немецкой коллегой мы собираем представителей оборонной индустрии Германии и Украины и обсуждаем, что они могут сделать для безопасности Украины и безопасности Европы в целом", - добавил Кулеба.

Ранее министр заявил, что Украина особенно заинтересована в истребителях из США, Великобритании, Франции и Германии.

Напомним, посол в Берлине Алексей Макеев заявил, что Украина ведет переговоры об истребителях, но не с Германией.

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Мюнхен Кулеба Война с РФ

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