Президентка Єврокомісії та прем’єрка Фінляндії розповіли, як досі стикаються з сексизмом

Очільниця Європейської комісії Урсула Фон дер Ляєн та очільниця уряду Фінляндії Санна Марін на панельній дискусії Мюнхенської безпекової конференції поділилися досвідом того, як європейські уряди досі демонструють сексизм у ставленні до політиків.

Про це повідомляє з Мюнхена кореспондент "Європейської правди".

Санна Марін, відповідаючи на запитання про це, нагадала про нещодавню історію, коли її участь у відео з танцями, відзнятому на приватній вечірці, спричинила скандал, і багато хто вважав, що це має коренем те. що вона жінкою, а не лише прем’єр-міністром. (Детально про це читайте у статті "Лідер не у футлярі. Як бурхлива вечірка прем’єрки Фінляндії збурила країну – але не всю")

Утім, Марін не вважає свою поведінку помилкою. "Я танцювала і після того разу", - наголосила вона.

Президентка Єврокомісії, зі свого боку, поділилася досвідом формування складу ЄК у 2019 році.

Фон дер Ляєн розповіла, що після підтвердження її призначення на посаду вона почала формувати склад ЄК, і поставила за мету сформувати гендерно збалансовану Комісію.

"Тоді я звернулася до усіх країн-членів ЄС надати мені дві кандидатури, чоловіка і жінку, щоби я могла обрати одну людину. І ви просто не уявляєте, якою обуреною була реакція! Були члени, які надіслали трьох чоловіків для вибору", - розповіла вона.

Урсула фон дер Ляєн також пригадала, що раніше ситуація була гіршою, і її свого часу – коли вона працювала міністром після народження перших дітей, колеги прямо рекомендували "визначитися, ким вона хоче бути – поганою матір’ю, чи поганим міністром".

Санна Марін запевнила, що зараз ситуація змінюється. Наприклад, у її уряді один з чоловіків-міністрів вирішив піти з посади у "батьківську відпустку". "Це – реальна гендерна рівність, якою я пишаюся", - заявила очільниця уряду Фінляндії.

Як повідомлялося раніше, Фінляндія спростить юридичну процедуру зміну статі.

Нещодавно Європейський парламент схвалив законодавство про гендерну рівність у топ-керівництві компаній.