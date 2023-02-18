Президент Еврокомиссии и премьер Финляндии рассказали, как до сих пор сталкиваются с сексизмом

Глава Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляйен и глава правительства Финляндии Санна Марин на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности поделились опытом того, как европейские правительства до сих пор демонстрируют сексизм в отношении к политикам.

Об этом сообщает из Мюнхена корреспондент "Европейской правды".

Санна Марин, отвечая на вопрос об этом, напомнила о недавней истории, когда ее участие в видео с танцами, снятом на частной вечеринке, вызвала скандал, и многие считали, что это имеет корнем то. что она женщиной, а не только премьер-министром. (Подробно об этом читайте в статье "Лидер не в футляре. Как бурная вечеринка премьера Финляндии возмутила страну - но не всю")

Впрочем, Марин не считает свое поведение ошибкой. "Я танцевала и после того раза", - подчеркнула она.

Президент Еврокомиссии, со своей стороны, поделилась опытом формирования состава ЕК в 2019 году.

Фон дер Ляйен рассказала, что после подтверждения ее назначения на должность она начала формировать состав ЕК, и поставила цель сформировать гендерно сбалансированную Комиссию.

"Тогда я обратилась ко всем странам-членам ЕС предоставить мне две кандидатуры, мужчину и женщину, чтобы я могла выбрать одного человека. И вы просто не представляете, какой возмущенной была реакция! Были члены, которые прислали трех мужчин для выбора", - рассказала она.

Урсула фон дер Ляйен также вспомнила, что раньше ситуация была хуже, и ее в свое время - когда она работала министром после рождения первых детей, коллеги прямо рекомендовали "определиться, кем она хочет быть - плохой матерью, или плохим министром".

Санна Марин заверила, что сейчас ситуация меняется. Например, в ее правительстве один из мужчин-министров решил уйти с должности в "отцовский отпуск". "Это - реальное гендерное равенство, которым я горжусь", - заявила глава правительства Финляндии.

Как сообщалось ранее, Финляндия упростит юридическую процедуру смены пола.

Недавно Европейский парламент одобрил законодательство о гендерном равенстве в топ-руководстве компаний.