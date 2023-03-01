Іран скоротив термін виготовлення матеріалів для ядерної бомби до 12 днів - США

Іран може виготовити достатню кількість розщеплювальних матеріалів для однієї ядерної бомби приблизно за 12 днів.

Про це заявив у вівторок заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль на слуханнях у Палаті представників, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Каль зробив цю заяву, коли один із республіканців запитав, чому адміністрація Байдена прагнула відновити дію "ядерної угоди" - Спільного всеосяжного плану дій (JCPOA).

"Тому що ядерний прогрес Ірану з тих пір, як ми вийшли з JCPOA, був разючим. У 2018 році, коли попередня адміністрація вирішила вийти зі JCPOA, Ірану знадобилося б близько 12 місяців, щоб зробити одну бомбу з розщеплювального матеріалу. Зараз на це піде близько 12 днів", - сказав законодавцям Каль.

"І тому я думаю, що все ще існує думка, що якби ви могли вирішити це питання дипломатичним шляхом і повернути обмеження на їхню ядерну програму, це було б краще за інші варіанти", - додав Каль.

Американські чиновники неодноразово оцінювали час прориву Ірану - скільки часу потрібно для отримання матеріалу, що розщеплюється, для однієї бомби, якщо він вирішить це зробити. Вони говорили про тижні, але не були настільки конкретні, як Каль.

Хоча американські чиновники кажуть, що Іран став ближчим до виробництва розщеплювального матеріалу, вони не вважають, що він опанував технологію для створення бомби.

У рамках угоди 2015 року, від якої тодішній президент США Дональд Трамп відмовився у 2018 році, Іран обмежив свою ядерну програму в обмін на полегшення економічних санкцій.

Трамп знову ввів санкції США проти Ірану, що призвело до відновлення Тегераном раніше заборонених ядерних робіт і відродило побоювання США, Європи та Ізраїлю, що Іран може прагнути до створення ядерної бомби. Іран заперечує наявність таких амбіцій.

Протягом останніх двох років адміністрація Байдена намагалася відродити "ядерну угоду", але безуспішно.